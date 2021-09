Osho sfotte Chiara Ferragni e Fedez. Il vero motivo della lite? Lo smalto rubato

01 settembre 2021 a

La lite tra Chiara Ferragni e Fedez sul mega yacht di lusso ha fatto il giro dei social e anche Osho, nome d’arte di Federico Palmaroli ci scherza su con un meme. “Ma c’hai lo smalto tuo? E usa er tuo! ’n ho capito perché te devi mette er mio” la didascalia immaginata da Osho, con la Ferragni che sgrida il marito rapper per averle rubato lo smalto. Questa mattina i Ferragnez hanno provato a metterci una pezza, postando dolci foto su Instagram, ma la frittata era già fatta: i due piccioncini così amati sui social si beccano come le comuni coppie mortali. “5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo” il post di Fedez per provare a chiudere la questione.

