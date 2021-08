Chiara Ferragni e Fedez, esplode la lite sullo yacht: la foto impressionante

Giada Oricchio 31 agosto 2021 a

a

a

La famiglia del Mulino Bianco non esiste. Nemmeno se sei “The Ferragnez” e mostri 24h la tua vita felice ed extra lusso sui social. Le foto che il settimanale “Chi” pubblica sul numero in edicola domani, fanno impressione non tanto perché Chiara Ferragni e Fedez stanno litigando in maniera molto forte come due coniugi qualsiasi quanto perché hanno abituato i follower a baci, cuori, frasi smielate, clima disneyano con i figli, di rado qualche parolaccia o spostatura ma sempre con il sorriso sulle labbra.

Ora lo scoop della rivista diretta da Alfonso Signorini: a bordo del mega yacht di Diego Della Valle, che li ha portati in tour in Costiera Amalfitana, la coppia d’oro dei social è stata paparazzata a urlarsi in faccia di tutto e di più. Un alterco furioso a giudicare dalla postura: alterata la Ferragni, ma ancor di più Fedez. Che la vita su Instagram sia una versione edulcorata di quella reale è scontato, ma fa comunque effetto vedere questo lato inedito della coppia. Domani, come ha ricordato l’imprenditrice digitale su Instagram, festeggerà 3 anni di matrimonio e 5 di fidanzamento con il rapper: “Pazzesco che sia già passato tutto questo tempo. Fede mi sta organizzando una sorpresa, vedremo”. Per ora la sorpresa, e che sorpresa, gliel’ha fatta il settimanale “Chi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.