L'ultima sul certificato vaccinale? È una bomba erotica e la sgancia il Vernacoliere, storico settimanale satirico di Livorno. Come facilmente prevedibile, la rivista che scrive in vernacolo annuncia l'indiscrezione choc: il certificato verde servirà anche per fare sesso (naturalmente è un eufemismo rispetto ai termini utilizzati). Insomma, a chi non ha il green pass toccherà arrangiarsi...

