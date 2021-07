Matteo Renzi sullo yacht di lusso, la moglie Agnese sexy in bikini

16 luglio 2021 a

Lui con la pancia lei con il "solito" fisico mozzafiato. Matteo Renzi si è concesso una mini vacanza a bordo di uno yacht di lusso, preso a noleggio per trascorrere qualche giorno assieme alla famiglia. Il Ghibli 24 ha fatto la spola tra ischia, Capri e Ponza. Il leader di Italia Viva è apparso sulle pagine del settimanale Oggi che ha pubblicato le immagini in esclusiva. la linea molto appesantita da più di qualche mangiata di troppo, ha potuto invece andare orgoglioso della forma perfetta della moglie Agnese. Muscoli scolpiti, neanche un chilo in più.

Renzi, sempre al centro della cronaca politica (negli ultimi giorni per la sua posizione critica nei confronti del Zan) è finito anche nel mirino dei giudici. Assieme al manager dei vip, Lucio Presta, risulta indagato dalla procura di Roma per finanziamento illecito e false fatturazioni. L'indagine verterebbe sui rapporti economici e i bonifici da quasi 750mila euro versati dall’agente delle star all’ex premier per il documentario "Firenze secondo me" e alcuni contratti per la cessione di diritti d’immagine.

Video su questo argomento Renzi: "Io non sono andato a destra, è il Pd che è diventato grillino"

L'ex premier, comunque, si consola con i guadagni da capogiro (nonostante il suo seguito politico sia in ribasso). Secondo Dagospia, infatti, nel 2019 il senatore fiorentino ha guadagnato più un milione di euro, sette volte di piu rispetto a Giuseppe Conte, che è rimasto fermo sotto i 160 mila euro. Ecco perché Renzi può permettersi di noleggiare uno yacht che i comuni mortali, e forse anche Conte, non si sognano di affittare per girarsi le isole affacciate sul Tirreno.

