Maria Elena Boschi e Giulio Berruti e quell'amore bollente in barca sotto gli occhi dei paparazzi

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: l’amore sta a galla al largo dell’isola di Ponza. Mentre Italia Viva fa da ago della bilancia al Senato sul Ddl Zan, la deputata renziana si concede qualche giorno di vacanza con i fidanzato Giulio, attore e dentista. Il settimanale Oggi li ha paparazzati tra baci al sapore di sale e qualche scaramuccia. Lei in forma, lui un po’ meno, ma sempre bellissimi e affiatati dopo un anno di relazione ufficiale (i due erano stati visti insieme in altre occasioni, ma avevano smentito un legame sentimentale). Ma c’è un ma.

Sullo yacht non sono da soli, ci sono il deputato fedelissimo Luciano Nobili e l’aitante senatore Francesco Bonifazi, avvocato fiorentino facente parte del famigerato “Giglio magico” di Renzi ed ex flirt della Boschi. L’ex Ministra iniziò a lavorare proprio nello studio legale di Bonifazi, poi ci fu una liaison che nel tempo si è trasformata in grande amicizia e alleanza politica. MEB ha rivelato in un’intervista a Verissimo che sia lei sia il compagno vorrebbero diventare genitori, mentre sul matrimonio non si è sbilanciata: “Sono all’antica, me lo deve chiedere lui”.

