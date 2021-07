Antonio Razzi racconta la sua vita sulla tomba della mamma: spero che tu sia orgogliosa

02 luglio 2021 a

Antonio Razzi a cuore aperto davanti alla tomba della madre Grazia, scomparsa il 30 gennaio del 2006. L’ex senatore ha scritto un post che ha fatto commuovere tutti quanti: “Oggi la mia adorata mamma avrebbe compiuto 100 anni! Cara mamma ti chiedo scusa se a 17 anni sono partito per la Svizzera e sono andato a lavorare in Svizzera, restando per ben 41 anni lontano da te, ma sai bene che l’ho fatto per il bene della nostra famiglia, però mi sei mancata davvero tanto”. “Grazie - continua il toccante messaggio - per tutto l’amore che mi hai dato, mi manchi oggi e mi mancherai per sempre, spero che sarai orgogliosa di tutto quello che ho fatto, e della bellissima famiglia che ho costruito! Tantissimi auguri di buon compleanno mamma, ovunque tu sia”.

