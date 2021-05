Francesca De Andrè si butta sulla musica: “Un singolo, l'amore e il ricordo di nonno Fabrizio”

Francesco Fredella 13 maggio 2021 a

La svolta musicale di Francesca De Andrè. Buon sangue non mente, visto che la storica ex concorrente del Grande Fratello è nipote del grande Fabrizio De Andrè. L’amore viene raccontato nel primo inedito della De Andrè. Il singolo s’intitola "Champs Élysées" ed è prodotto dalla Syr Gabryel Planet, fortemente voluto dal produttore Gabriel Grillotti. Ora la De Andrè è pronta a stupire tutti con questa canzone che racchiude dentro di sè tutti i sapori di un amore fanciullesco e quasi adolescenziale. "Chi di noi non ha avuto le farfalle nello stomaco durante l'adolescenza? - racconta la De Andrè - ho sposato pienamente questo progetto perché credo che alla fine siamo sempre alla ricerca di quell'amore perfetto. In pratica quell'amore che ci faccia sempre sentire ragazzini".

Romantico il pezzo. Romantica la cornice del videoclip, che è stato girato in Francia: patria per eccellenza degli amori forti. Il ritmo fresco e ballabile ci apre le porte alla prossima estate e di certo le sue sonorità potranno essere la cornice adatta per gli amori nascenti ma anche quelli disarmanti. La produzione musicale è stata curata da Dario Carli e scritta da Gabriel Grillotti che si dimostra come sempre ricco di creatività e contenuto.

Ma nel cuore della De Andrè, che a quanto pare sta attraversando un momento turbolento dal punto di vista sentimentale, c’è sempre spazio per suo nonno Fabrizio. “Le sue canzoni mi hanno sempre aiutata e accompagnata”, racconta in diretta a RTL102.5 News. Ora, però, la De Andrè sogna un programma in tv. “Vorrei fare il salto, da opinionista a conduttrice”, conclude. Chissà cosa potrebbe accadere nella nuova stagione televisiva.

