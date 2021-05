Reinhold Messner si sposa a 77 anni con Diane, più giovane di 35 anni: la foto di coppia è splendida

11 maggio 2021 a

Ha scalato tutte le vette più importanti del mondo e ora Reinhold Messner è pronto a convolare a nozze per la terza volta nella sua vita. Nelle prossime settimane il 77enne, conosciuto come il ‘Re degli Ottomila’, primo alpinista della storia a livello mondiale ad aver raggiunto la vetta delle 14 montagne della terra sopra gli 8.000 metri senza l’ausilio di bombole di ossigeno, si sposerà con Diane Schumacher, lussemburghese di origine e di ben 35 anni più giovane di lui.

La prima apparizione in pubblico di Messner assieme alla nuova compagna risale al 1 agosto del 2019, quando a Solda ai piedi dell’Ortles, alla presenza della cancelliera tedesca Angela Merkel, era ospite ad una serata cinematografica. Diane era presente anche il successivo 17 settembre, giorno del 75° compleanno di Reinhold. “È un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo, siamo molto felici altrimenti non ci sposeremo”, ha detto Messner al quotidiano altoatesino Tageszeitung che ha riportato la notizie. Per il momento data e soprattutto luogo delle nozze sono top secret, ma le pubblicazioni relative alle nozze sono state affisse al Comune di Castelbello-Ciardes.

Per Messner quello con Diane Schumacher sarà il terzo matrimonio. Nel 1972 Messner aveva sposato la giornalista tedesca Uschi Demeter dalla quale divorziò nel 1977. Nel 1981 nacque la prima figlia, Layla, avuta dalla relazione con la fotografa canadese Nena Holguin. Il 1 agosto del 2009, all’età di 64 anni e dopo 25 di fidanzamento, si sposò con la compagna Sabine Eva Stehle. Nel 2019 seguì la separazione e nell’aprile dello scorso anno il divorzio. E ora a breve inizierà la terza esperienza di matrimonio con Diane.

