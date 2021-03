Il freddo non ferma Selvaggia Roma, che si spoglia con la Primavera

22 marzo 2021 a

Le foto provocanti non sorprendono più i seguaci di Selvaggia Roma, che ha voluto festeggiare alla sua maniera l'arrivo della Primavera. L'Italia, partendo dal Nord e arrivando al Sud della Penisola, non sembra essere entrata nella nuova stagione dopo l'inverno con il freddo che colpisce ancora ed è tornato per tutti. Ma non per Selvaggia: per la showgirl che ha partecipato al Grande Fratello Vip sembra un caldo giorno d'estate. Su Instagram la trentenne influencer ha postato un selfie allo specchio "vestita" soltanto con mutande e reggiseno, riscaldando la gelida giornata di tutti i suoi follower.

