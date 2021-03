Ferragnez mania, su Twitter ogni ora un tweet di attesa dell'arrivo di Baby V

22 marzo 2021 a

È l'ultimo fenomeno social dei Ferragnez la gravidanza di Chiara Ferragni che ormai sta tirando parecchio per le lunghe, visto che siamo alla 38ª settimana. La piccola “V” (forse Vittoria, ma si conosce solo l'iniziale del nome) tarda ad uscire per vedere il fratellino Leone, papà Fedez e mamma Chiara. L'attesa dei fan è spasmodica e su twitter sono nati decine di gruppi per ingannare il tempo. Quello più azzeccato e anche apprezzato dai Ferragnez si chiama “Aggiornamento Orario Gravidanza Chiara Ferragni”, nato da un paio di giorni ha già più di 9 mila seguaci (fra cui lo stesso Fedez).

E ogni ora parte il tweet di dolore per l'assenza di “Baby V”. Anche di notte: “Sono le 4,23 e Chiara è ancora incinta”. E poi: “Ore 7 e 27 e tutto tace”. Ancora: “Ore 15:34 e Leone è ancora figlio unico”. Poi provano con le lusinghe: “Ore 17:09 Baby V. esci che devi ballare musica leggerissima con noi!”. La fantasia non manca, ma l'attesa è estenuante. E il poveretto/a a cui è venuta questa bella idea da giorni non dorme e si mette la sveglia ad ogni ora per essere certo che Baby V è ancora lì in pancia e si può celebrare un altro tweet... Se non viene fuori la bimba, l'account non può durare tanto...

