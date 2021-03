"L'orologiaio matto": le patacche hanno le ore contate. Ecco come li distrugge a colpi di martello

Francesco Fredella 10 marzo 2021 a

C'è un nuovo modo per bloccare il commercio di orologi falsi, contraffatti. Praticamente quelli che sono repliche degli originali, costosi e di lusso. In rete sta spopolando un orologiaio milanese, che si chiama Lorenzo Ruzza, e che distrugge a colpi di martello ogni tipo di "patacca". E così, per gli orologi falsi, è arrivata per davvero l'ora X. Il suo negozio si trova a Milano, tra piazza San Babila ed il tribunale. Li è diventato famosissimo. Ruzza, su Instagram, conta quasi 100 mila followers ed è diventato un punto di riferimento per la vendita di orologi di lusso.

“Sono molto seguito dai ragazzi giovani. Mi chiedono spesso valutazioni. Poi arrivano in negozio con un orologio falso, che non può essere venduto. Ricordo che è un reato vendere orologi falsi e non si devono neppure acquistare. E allora li distruggo: un orologio falso tolto dal mercato", racconta Ruzza. “Specifico, prima dell'arrivo del cliente, che se l'orologio dovesse essere falso non glielo darò indietro. Dopo il primo video tutto è diventato virale sui soial".

Numeri alla mano, Ruzza ha iniziato a distruggere orologi falsi due anni fa. Tutto per caso. “Ho martellato circa 500 orologi falsi, che ho tolto dal mercato con questo metodo", continua. "Si tratta, tra l'altro di un bel colpo anche per chi invece vende orologi originali". Ma l'orologiaio più famoso a Milano e non solo ha inventato un nuovo gadget: "Si chiama Ruzza watch, un orologio che ha deciso di regalare a chi ne acquista uno di lusso. Il primo acquisto costoso va celebrato con un portafortuna. Ed è di buon auspicio. Ma, per favore, non acquistare quelli falsi".

