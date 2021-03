Caso Lara Lugli, anche la Casellati con la pallavolista

10 marzo 2021 a

Solidarietà a Lara Lugli dalle più alte cariche dello Stato. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, posta sui social un messaggio che non lascia dubbi. «Invocare la condanna della pallavolista Lara Lugli perché in maternità è una violenza contro le donne. La maternità ha un insostituibile valore personale e sociale». E' quanto scrive la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, in merito al caso della giocatrice tesserata per il volley Pordenone.

Pallavolo: giocatrice resta incinta, club non paga stipendio e la cita per danni

Lara Lugli ha raccontato che, nel marzo del 2019, ha comunicato alla società di essere incinta e quindi impossibilitata a proseguire la stagione, risolvendo il contratto. A distanza di due anni Lugli ha ricevuto una citazione per danni «per non aver onorato il contratto».

Pallavolo: Volley Pordenone, 'ci siamo difesi, mai avanzata richiesta di danni a Lara Lugli'

