Sgarbi, la pandemia l'ha distrutto. A letto niente donne, ma...

La sfogo del critico dal letto per le brutte notizie. Ma tra i commenti spunta la piccantissima proposta

27 febbraio 2021 a

a

a

Tempi durissimi per Vittorio Sgarbi, parlamentare e vulcanico critico d'arte. Sul suo profilo Instagram posta una foto mentre è a letto coperto solo da qualche lenzuolo. Ma la scena non è per niente erotica, anzi. Al fianco di Sgarbi ci sono accumulati una serie di quotidiani e lui non può che commentare così il post: "Che tristezza leggere i giornali di questi tempi".

Le notizie sulla pandemia, insomma, sembrerebbero aver depresso Sgarbi. In passato di lui erano note le conquiste femminili. Invece adesso Sgarbi è a letto da solo e si deve accontentare dei commenti delle sue ammiratrici. Tra le quali spunta il trans Efe Bal che, pur usando solo emoticons, fa capire immediatamente al critico le sue - volgarissime - intenzioni. Cosa le risponderà il parlamentare?

