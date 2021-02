Zaniolo e Nasti in love: prime foto ufficiali

26 febbraio 2021 a

Lui pubblica una foto in bianco e nero su una terrazza panoramica nel centro di Roma. Lei, una foto a colori, mentre lo bacia sulla guancia, sexissima. Insieme fanno quasi tre milioni di follower su Instagram. E lei, anche se il suo nome a molti non dirà nulla, di seguaci, ne ha più di lui. L'amore tra Nicolò Zaniolo e l'influencer Chiara Nasti, ora è super ufficiale. A mettere il sigillo dell'ufficialità sulla love story proprio le immagini sui profili social.

Zaniolo-Nasti, il selfie che ufficializza il fidanzamento bomba: i fan si scatenano

E mentre il calciatore della Roma si gode il suo nuovo amore, la sua ex fidanzata è alle prese con i preparativi per la nascita del bambino, pare si chiamerà Tommaso, che Sara Scaperrotta avrà proprio da Nicolò. Il fidanzamento tra i due si è rotto definitivamente quando Sara è rimasta incinta. Zaniolo ha assicurato che si occuperà del bambino in arrivo. Nonostante gli impegni calcistici e la nuova ragazza.

