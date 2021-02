Chiara Nasti fidanzata con Nicolò Zaniolo, il selfie d'amore su Instagram

26 febbraio 2021 a

a

a

Lui si è fatto disegnare un cuore con una freccia sul costato dopo averle spedito delle rose per San Valentino e l'influencer ha confessato sui suoi canali social "Sono molto felice". Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti sono fidanzati, il gossip è ormai ufficiale. Proprio dopo che Sara Scaperrotta, l’ex fidanzata incinta del calciatore giallorosso, aveva ufficializzato nome e sesso del bambino (che nascerà in estate e si chiamerà Tommaso), il numero 22 giallorosso schiaffa su Instagram il selfie del suo nuovo amore. E giù la valanga di commenti, molti irripetibili. Il fidanzamento bomba con la modella napoletana - a meno di due mesi dal rientro in campo - scatena i fan del centrocampista fino a poco tempo fa sulle riviste di gossip per il flirt con Madalina Ghenea,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.