Mamma Fedez in affari con Dome. E tra i primi clienti c'è Zaniolo

Annamaria Berrinzaghi, madre di Federico Lucia, in arte «Fedez», ha assunto pochi giorni fa una carica importante proprio mentre il figlio sta per debuttare al festival di Sanremo in tandem con Francesca Michielin interpretando la canzone «Chiamami per nome».

La mamma del cantante è stata infatti nominata amministratore delegato di Dream of Ordinary Madness Entertainment (Dome), società nata ad aprile dello scorso anno e di cui azionista di controllo col 51% è Be Shaping The Future, emanazione della quotata Be guidata da Stefano Achermann mentre il restante 49% è della Zdf, a sua volta controllata dalla Zedef che è detenuta dalla famiglia del cantante attraverso l’intestazione a Carini Fiduciaria.

Dome, presieduta dallo stesso Achermann e che vede fin dall’inizio come amministratore delegato Silvio Sperzani, è nata quando Be ha acquisito da Zdf l’attività svolta da Fedez di manager di influencer che è stata valutata circa 3,5 milioni. E il primo cliente di Dome è stato Nicolò Zaniolo, talento della Roma, che ha affidato la cura della sua immagine al marito di Chiara Ferragni.

