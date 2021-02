"Quanto ti vorrei", il libro di Daniela Galliano: la scienza medica e la speranza di avere un figlio

Maria Monsè 16 febbraio 2021 a

E’ una guida semplice per tutti coloro che desiderano diventare genitori, ma si trovano a dover combattere contro l'infertilità. Il libro viene definito dalla stessa autrice “una bussola” per orientarsi nel mondo complesso, ma affascinante, delle nuove terapie offerte dalla fecondazione assistita. L’infertilità oggi coinvolge una coppia su cinque ed è un fenomeno in costante crescita, tanto da essere stata definita una malattia sociale dall' Organizzazione Mondiale della Sanità. Spesso l'unica soluzione possibile, in questi casi, è la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA): sono ancora ancora tanti, però, i dubbi e le paure ai quali Daniela Galliano, autrice di numerosi testi scientifici e studi internazionali, ha voluto dare risposte partendo da casi concreti. E fornendo “pillole di speranza”, intese come messaggi di incoraggiamento e persuasione scientifica, per tutte quelle coppie che soffrono per le difficoltà incontrate ad avere un figlio.



Sono numerosi i messaggi che la dottoressa Galliano vuole fare arrivare attraverso il suo libro. Perché farsi seguire da medici specializzati è fondamentale per una coppia con problemi di infertilità, ma sfatare falsi miti e informarsi è altrettanto importante. Soprattutto per le giovani donne, cui l’autrice si rivolge quando parla di preservazione della fertilità: una pratica ancora troppo poco conosciuta, che permette di non ritrovarsi, un domani, con problemi riproduttivi in grado di pregiudicare la possibilità di avere bambini.

"Quanto ti vorrei" affronta naturalmente anche i problemi derivanti dall’età avanzata alla quale, sempre più spesso, oggi le donne desiderano una gravidanza. Nella società di oggi, infatti, si diventa genitori sempre più tardi a causa di varie ragioni, economiche e sociali. Purtroppo, però, la biologia non segue i mutamenti della nostra società e già dopo i 35 anni la curva della fertilità femminile è in declino. Di conseguenza, sono in aumento le coppie che si rivolgono alla scienza medica per cercare di realizzare il sogno di diventare genitori. Un capitolo del libro è interamente dedicato a “Le frasi da non dire mai a una coppia senza figli”. Perché anche le parole possono aiutare a sradicare il pregiudizio sociale che ancora avvolge il tema dell’infertilità.

