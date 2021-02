Diletta Leotta pubblica la prima foto con il nuovo fidanzato

09 febbraio 2021 a

Nessuno crede che stiano davvero insieme. Per gli utenti di Instagram dove Diletta Leotta è apparsa per la prima volta in un'immagine non rubata accanto a Can Yaman, la coppia è solo di facciata. Eppure i baci rubati ci sono stati. L'attore turco, bellissimo e gettonatissimo, è molto amato dal pubblico femminile. Che probabilmente non manda giù che si sia avvicinato "pericolosamente" a Diletta.

Diletta Leotta pizzicata di nuovo: le foto della cena romantica

La conduttrice di Dazn, dopo la fine della storia con il pugile Daniele Scardina, detto King Toretto, non si era più vista con nessuno. Il gossip più spinto la vedeva al fianco di Ibrahimovic, love story sempre negata da ambedue, soprattutto perché le occasioni in cui erano stati visti insieme riguardano uno spot a cui tutti e due avevano partecipato.

La bomba Leotta esplode sui social: da Ibra a Can Yaman, gossip in tilt

Sempre al centro del gossip la bella Diletta, che abbiamo visto anche sul palco di Sanremo con Amadeus, stavolta ha deciso di postare sul suo profilo instagram un'innocua immagine con Can. Tutti e due pronti a montare in sella a un cavallo. E i commenti di ogni genere e tipo si sono sprecati. Molti anche cattivi e pesanti. Comunque in molti parlano di foto costruita e di amore inesistente.

Ma la Leotta ci ha abituato ai colpi di scena. E chissà i prossimi giorni cosa ci riserveranno. Se è solo montatura o amore vero lo scopriremo presto.

