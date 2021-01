Diletta Leotta, esplode il gossip su Zlatan Ibrahimovic e Can Yaman (che chiude i social)

Giada Oricchio 15 gennaio 2021 a

a

a

Diletta Leotta tra Zlatan Ibrahimovic e Can Yaman, ma l'attore turco è costretto a chiudere i profili social per le offese delle fan. Il 2021 della conduttrice di Dazn è iniziato con un pirotecnico triangolo amoroso. Il settimanale "Chi" ha pubblicato una gallery fotografica in cui la Leotta cenava con Can Yaman, Arisa, il fidanzato procuratore e un manager. Sorrisi e abbracci, uno scatto da lontano con la giusta angolazione fa presupporre il bacio anche se sono di spalle.

Sempre "Chi" riferisce che i due bellissimi hanno dormito nello stesso albergo romano (l'attore turco doveva girare uno spot con Opztek, nda) e che hanno trascorso 5 giorni di fuoco. La prova? Un grande fascio di rose che la divina Diletta ha postato su Instagram e un pellicciotto prima indossato da lui e poi da lei che cercava il wifi sul balcone a favore di flash. Sempre la Leotta, dalla sua camera, ha pubblicato (e poi rimosso) un video della folla di fan assiepata sotto l'hotel, quella per cui Yaman è stato multato di 400 euro per violazione delle regole anti Covid-19. Ma quando si pensava che lo scoop fosse clamoroso, il settimanale "Oggi" è intervenuto con un controscoop davvero da robe turche: Diletta Leotta avrebbe trascorso il Capodanno con Zlatan Ibrahimovic.

Una gola profonda ha rivelato alla rivista: "Hanno passato insieme tutta la serata dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto. Poi le luci si sono spente". E il pensiero va a quest'estate quando si era vociferato di un colpo di fulmine tra il fuoriclasse del Milan e la conduttrice. Ma non è così semplice: il calciatore è sposato, dunque si tratterebbe di un tradimento. E pensare che a ottobre, alcune foto sembravano testimoniare un ritorno di fiamma di Diletta con l'ex fidanzato Daniele Scardina. Ora, chi le abbia rubato il cuore non si sa, di certo si sa che sta godendo di tanta pubblicità con il sistema più vecchio del mondo: il gossip.

Intanto però Can Yaman, 33 anni, ne sta facendo le spese: l'ipotesi di un flirt con la Leotta ha mandato su tutte le furie le fan più accanite, quelle che lo vogliono fidanzato con l'attrice protagonista di "Daydreamer" perché non sono in grado di distinguere la realtà dalla finzione (per intenderci vedono ombre e presenze di lei in foto dove al massimo entra l'ego di Yaman, nda). E questo, nonostante Demet e Can abbiano dichiarato di essere poco più che colleghi. Molti non sanno chi sia Yaman, ma le ammiratrici della prima ora, indipendentemente dalle sue scarse capacità recitative, lo vedono come un astro del cielo, come una stella cometa che illumina il cammino dei Re Magi, come la stella polare. Un mito. Niente di meno, ve lo assicuriamo. E così, sui profili social dell'attore, che si diletta con Diletta, sono piovuti insulti irripetibili tanto da costringerlo a postare una storia: "Sono fatti miei. Punto".

Emoji del silenzio e successivamente la chiusura degli account Twitter e Instagram. Una mossa che lo ha mandato in top trend e ha scatenato una guerra tra le fan "moderate" che invocano rispetto, quelle che piangono perché "non c'è più nessun noi, siamo come le altre" e quelle accecate dal livore per Diletta Leotta o deluse da Can Yaman che è uscito dalla fiction per farsi uomo. I commenti sono surreali: "Il silenzio è d’obbligo quando si rispetta, ma non è scontato quando si ama. L’equilibrio tra rispetto e amore dà il giusto spessore al silenzio e al parlare. Buongiorno. Tornerà a ruggire, magari con una nuova consapevolezza di sé. Ne sono certa", "Che risveglio traumatico. Non ho parole per tutto quello che hai dovuto subire. La buona notizia è che non sai quanto grande puoi essere! Quanto sei capace di amare! Quello che puoi realizzare! E quale è il tuo potenziale. Sempre al tuo fianco", Non voleva lo vedessimo gonfio, con gli occhi fuori dalle orbite e con facili dimenticanze, si è disattivato per non farci preoccupare. forza Can mio, sei un guerriero, ritornerai più forte di prima". Per ora tornerà nei panni di Sandokan: è stato pagato a peso d'oro per il remake al via entro l'estate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.