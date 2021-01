Cecchi Gori e la nuova fidanzata cubana ora vivono insieme

Francesco Fredella 04 gennaio 2021 a

Dopo la bomba di ieri su Vittorio Cecchi Gori, sganciata dal suo medico-amico Antonio De Luca, arriva un’altra indiscrezione. La coppia già convive a Roma, nella casa al quartiere Parioli (dove da anni vive Cecchi Gori). De Luca, infatti, racconta al telefono di essere felice per la ritrovata serenità di Cecchi Gori, travolto in passato da bufere giudiziarie e problemi di salute. “Ora sta meglio ed è felice”, dice De Luca.La sua nuova fidanzata cubana,che si chiama Barbara ed ha 30 anni,gli ha restituito il sorriso. “Ci siamo visti ieri sera. Io e Vittorio abbiamo cenato insieme, ritorno da lui più tardi”, continua De Luca. “Con Barbara ho un rapporto meraviglioso. E’ molto umile, modesta. Sono felce che Vittorio abbia trovato la serenità”, puntualizza De Luca. Ed ora, non appena Cecchi Gori vorrà e potrà, già si pensa ad un suo ritorno in televisione. Ovviamente accompagnato da Barbara che, secondo l’amico medico, potrebbe recitare nel remake de “Il sorpasso”: il film su cui Cecchi Gori si è messo al lavoro. Bocche cucite per adesso.

