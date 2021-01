Vittorio Cecchi Gori, ecco la sua nuova fiamma. Ha trent'anni e viene da Cuba

03 gennaio 2021 a

Cubana. Trent’anni. Bellissima. La nuova fiamma di Vittorio Cecchi Gori, uno dei produttori più in vista degli ultimi quattro decenni in Italia, potrebbe arrivare presto sul set. Ed è proprio un amico di Cecchi Gori a raccontarlo. “Si sono conosciuti tramite un’amica in comune”, svela il professor Antonio De Luca (medico legale ed amico intimo di Vittorio Cecchi Gori). Anche De Luca ha trascorso le festività di Natale e Capodanno nella casa romana di Cecchi Gori, nel cuore del quartiere Parioli con vista mozzafiato sulla Capitale. “Grazie a Barbara Vittorio ha ritrovato il sorriso”, conferma De Luca.

Adesso spunta un altro desiderio di Cecchi Gori: realizzare il remake dello storico film “Il sorpasso”, prodotto da suo padre, dove recitò Vittorio Gassman. E pare che in quella pellicola - di dicono che sia già messo al lavoro - Cecchi Gori voglia assolutamente far partecipare la brillante attrice cubana, che è entrata nella sua vita da pochissimo tempo. Così, con un colpo di spugna, Cecchi Gori cancella gli ultimi periodi turbolenti che sono stati scanditi da un po’ di problemi. Solo poche settimane fa, quando la sua ex mogli Rita Rusic ha raccontato a Verissimo di tutto di più contro Vittorio Cecchi Gori, è accaduto l’imprevedibile: un malore improvviso del produttore. “Ero in casa. L’ho soccorso, come spesso è accaduto”, racconta De Luca.

