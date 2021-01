Elisabetta Gregoraci e Francesca Cipriani fanno le moine a Salvini e lui non le nota

02 gennaio 2021 a

a

a

Fra Natale e Capodanno c'è stato un vero e proprio inseguimento di Matteo Salvini su Instagram. Se lo contendevano a suon di like, cuoricini e auguri di buone feste due showgirl di primo piano che difficilmente possono passare inosservate: Elisabetta Gregoraci, tornata libera dopo la lunga prigionia nella casa del Grande Fratello Vip, e Francesca Cipriani, la super maggiorata divenuta vip proprio passando attraverso quasi tutti i principali reality show (dal Grande Fratello alla sua sesta edizione, Isola dei famosi, Pupa e Secchione). Bacini e cenni di intesa che però non vengono colti dal destinatario: Salvini ha altro per la testa e non nota le due fan speciali, non degnandole di una risposta o di un like...



