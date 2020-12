L'Irriverente Simone Di Matteo lancia il #ChristmasQuizContest:  un modo per rimanere vicini pur essendo lontani

Maria Monsè 23 dicembre 2020 a

Numerose sono le iniziative solidali e le campagne pubblicitarie sorte nel corso dei mesi passati in risposta all’emergenza pandemica da Coronavirus, e tra le ultime spicca il social game #ChristmasQuizContest ideato dall’irriverente scrittore pontino Simone Di Matteo.

«Ho dato vita ad un gioco che potesse assottigliare le distanze che ad oggi ci separano, un’alternativa che permettesse di tenersi compagnia in modo ingegnoso e stimolante, nella speranza di avvicinare quante più persone possibili ad una pratica che negli ultimi anni sta malauguratamente scomparendo, la lettura» ha dichiarato l’autore, che nel corso del primo lockdown della scorsa primavera aveva già riscosso un notevole successo grazie al #NOMARIAIONONESCO Quiz Contest, un concorso a premi, della stessa tipologia di quello attuale, distribuito equamente nell’arco di dieci giorni che spaziava sui più vari campi, dalla televisione alla letteratura, dalla geografia all’attualità. E così, la penna più temuta del Web ha voluto mostrare nuovamente vicinanza ai fan attraverso il suo canale Instagram ufficiale @simonedimatteoofficial.

Il #CHRISTMASQUIZCONTEST richiama la magia delle feste e rende omaggio alla figura femminile, in particolare a quelle donne che si sono distinte in svariati campi dell’era moderna. Da Barbara d’Urso a Tina Cipollari, passando per Queen Elizabeth II e Maria De Filippi, il contest sarà articolato in 56 domande per un totale di sette protagoniste. I premi in palio consistono di una serie di libri scelti appositamente dal catalogo della DiamonD EditricE, casa editrice non a pagamento fondata dall’ex viaggiatore di Pechino Express in persona, tra i quali figurano “Nuda e Cruda” dell’attrice Anna Mazzamauro, “D’amore e Di Libertà” del poeta Antonio Veneziani, “No Maria, io esco!” a firma della bionda opinionista di Uomini&Donne, “L’amore dietro ogni cosa” dello stesso Di Matteo, e molti altri ancora.

Insomma, ancora una volta L’Irriverente dimostra di essere sempre un passo avanti, dandoci prova di come persino i social network possano essere utilizzati in maniera intelligente.

