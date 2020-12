Arriva il Mes in fiera. Conte spiega il gioco di Natale

21 dicembre 2020 a

a

a

Giuseppe Conte spiega le regole del Mes in fiera. La parodia del presidente del Consiglio è esilarante. Ci sono figure di tutti i tempi: bonus, ristori, quarantena in 20 metri quadri. Si gioca in due: mercante e mercante. Meno partecipanti ci sono meglio è.

Il mercante distribuisce i Dpcm e poi comincia l'asta per accaparrarsi quelli rimasti. Tra i premi un tampone gratuito e la possibilità per Giuseppe di assistere alla nascita di Gesù ma senza mascherina. Naturalmente per giocare sarà necessario il cashback.

