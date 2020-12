Vaccino obbligatorio? Ascoltate cosa diceva Beppe Grillo qualche anno fa...

01 dicembre 2020 a

Ora il governo rossogiallo ragiona sul vaccino anti-Covid obbligatorio. Ma ascoltate cosa diceva il fondatore del Moviemento 5 Stelle alle fine degli anni Novanta sulla profilassi obbligatoria e l'ingerenza dei colossi del settore farmaceutico: "Nel Medio Evo per lo meno era Dio che ti faceva ammalare, non una multinazionale del c***o...". Di seguito e a questo link il video postato su Twitter.

grazie @RossellaFidanza pic.twitter.com/LKFmvzMqWP — Patrizia Rametta (@PatriziaRametta) November 30, 2020

