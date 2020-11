Federica Pellegrini, spacco vertiginoso e gambe chilometriche: la posa è pazzesca

Giada Oricchio 29 novembre 2020 a

a

a

Federica Pellegrini da copertina del calendario Pirelli. La “Divina” ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha stupito i follower e fatto il pieno di like. In posa sul cofano di un’auto sportiva: gambe chilometriche in primo piano che terminano in uno spacco inguinale e occhiali da sole scuri. La campionessa di nuoto ha accompagnato lo scatto con una battuta ironica: “Cattiva come la padrona”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.