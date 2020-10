La casa del profumo nel cuore di Roma

24 ottobre 2020 a

Entri e sei immediatamente immerso in una elegante casa italiana. L’indirizzo è piazza di Spagna 27, nel cuore storico di Roma, ai piedi della Scalinata più famosa del mondo. La «casa» è di Acqua di Parma, accogliente e luminosa. La boutique della Maison italiana di profumeria di lusso è stata infatti recentemente rinnovata nel concept da Patricia Grosdemange, architetto del Gruppo LVMH, che l’ha ripensata proprio per trasmettere a chiunque entri quel senso di accoglienza e stile tipicamente italiani. Uno stile senza tempo ma assolutamente moderno, un’atmosfera sofisticata e al tempo stesso leggera. Tutto è stato scelto con cura: dal pregiato travertino delle pareti e dei pavimenti al legno cannettato in tonalità sempre diverse, gli oggetti e agli arredi, pezzi unici realizzati da esperti artigiani.

Il leit motiv naturalmente è il giallo Parma che evidenzia l’arcata della facciata e preannuncia l’atmosfera radiosa degli interni. Nell’atrio dell’ingresso fanno bella mostra di sé le fragranze più famose di Acqua di Parma. Prima tra tutte l’ultima nata: Colonia Futura, un’esplosione di ingredienti naturali tutti italiani, vibranti di vita. E illuminando la piazza romana con la nuova boutique, la Maison italiana ha voluto contribuire ad illuminare le case di tutte quelle famiglie in condizioni di difficoltà con un gesto di solidarietà. Da lì l’idea di devolvere il 100% dei ricavi della vendita di Colonia Futura dall’8 al 18 Ottobre presso la Boutique romana alla Fondazione Rava per il ripristino di case famiglia atte ad accogliere mamme e bambini in difficoltà.

Campeggia, nella prima stanza della «casa» di piazza di Spagna l’iconica e scenografica cappelliera gialla, sospesa alla parete. Il legno cannettato varia dal naturale, al nero e al bianco a seconda delle collezioni. Da qui si accede alla «stanza delle fragranze». Al centro un grande tavolo attorno al quale il cliente può scegliere e provare la fragranza preferita. L’esperienza olfattiva è completata dal Fragrance Finder interattivo. Con l’aiuto per personale della boutique ognuno può seguire il suo percorso attraverso le fragranze, provare quella che più si avvicina ai propri gusti o scegliere un regalo che sarà poi personalizzato con un ad hoc magari con le iniziali della persona a cui il dono è destinato. Il tutto in un ambiente reso ancora più accogliente dal travertino alternato a dettagli in pittura graffiata a mano da Pictalab, sofisticato atelier milanese specializzato in decorazione d’interni. A illuminare la sala un modernissimo chandelier in vetro, progettato in esclusiva da Patricia Grosdemange e realizzato per Acqua di Parma da Aggiolight. Un capolavoro di artigianato artistico composto da elementi in vetro trasparente e ambra, fuso in piastra secondo le antiche tecniche dei maestri di Murano.

Dalla sala delle fragranze si passa poi al cuore della boutique: qui il bancone in onice e gli sgabelli dall’eleganza informale si ispirano all’atmosfera conviviale tipica di una cucina italiana contemporanea. È qui che gli ospiti scoprono come rendere unico il profumo prescelto: dalle incisioni artigianali su flaconi e tappi, alla personalizzazione delle confezioni.

Accanto alla «cucina» si apre poi il patio, dove è possibile regalarsi una pausa rilassante. Al centro di questa zona, realizzata in travertino, c’è una fontana dove scoprire la collezione di saponi liquidi o in polvere e le creme mani. Attorno un prezioso pavimento in seminato con intarsi sempre in travertino, archi e grandi finestre, affreschi che vedono protagonisti i frutti d’oro, essenza di Colonia e un videowall che invita a un suggestivo viaggio nel Mediterraneo italiano.

Il percorso attraverso i 120 metri quadri della boutique porta poi allo studio che accoglie le collezioni lifestyle di Acqua di Parma. Nello spazio lounge intimo e sofisticato, perfetto per scoprire su un grande iPad le botteghe e i laboratori artigianali dove prendono forma le creazioni della Maison, confortevoli poltroncine per conversare, tappezzeria dai toni freschi e leggeri dipinta a mano da Pictalab, una libreria in legno che riprende nel design gli archi dei nobili palazzi di Parma.

E per finire, l’immancabile sala riservata al rito autentico della rasatura italiana, la Barberia di Acqua di Parma. Ancora pareti in travertino e legno cannettato naturale per l’area barbiere. Oggetti di lifestyle, insieme a eleganti stampe in bianco e nero e, soprattutto, l’accogliente poltrona da barbiere. Qui il tempo rallenta, scegliendo fra il menù dei servizi di rasatura, cura della barba, capelli e trattamento viso, tutti tonificanti e rinvigorenti. Qui l’eleganza maschile sobria e misurata, in uno spazio dove sentirsi pienamente a proprio agio, affidandosi alle mani esperte dei barbieri Acqua di Parma, trova finalmente «casa».

