Lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 21.30 in diretta Facebook l’Associazione Cassino Città per la Pace presenta un webinar sul tema “Cassino e i treni della felicità. Una storia del dopoguerra poco conosciuta in città”.

Ancora un'altra iniziativa targata Associazione Cassino Città per la Pace che con le sue iniziative si annovera nel culmine delle iniziative storiche nella Città di Cassino. Questa volta, grazie al vulcanico presidente Marino Fardelli, si è riusciti a mettere in rete cultori della storia locale e sindaci delle città italiane che ospitarono migliaia di bambini di Cassino e del cassinate presso le famiglie del nord Italia.

L’idea nata insieme al cultore della storia locale Francesco Di Giorgio che qualche settimana or sono ha presentato la sua ultima fatica storica sul tema trattato rendendo giusto omaggio a Maria Maddalena Rossi che per conto dell’Unione Donne Italiane e ad attivisti del territorio pensò di regalare un sorriso ai bambini di Cassino. L’iniziativa ha trovato pieno accoglimento nel sindaco di Bologna Virginio Merola che sarà in diretta in compagnia del Sindaco di Lugo Davide Ranalli, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Cassino Danilo Grossi, alla sindacalista Cigl Beatrice Moretti e Andrea Follini consigliere della Città metropolitana di Venezia luogo in cui nel dopoguerra venne posizionato un gigante salvadanaio in Piazza San Marco proprio a beneficio dei Bambini di Cassino ( CLICCA QUI )

“Siamo orgogliosi che anche questa nostra iniziativa abbia trovato interesse non solo a livello locale ma anche a livello nazionale - commentano Marino Fardelli e Nino Rossi, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Associazione Cassino Città per la Pace. Da questa iniziativa speriamo possa alimentarsi nei giovani e nei cittadini di Cassino quella curiosità utile per conoscere e progredire coscienti che senza memoria non c’è futuro. Grazie al prezioso aiuto dell’amico Franco Di Giorgio siamo riusciti a sviluppare questa idea che proprio perché interessante verrà replicata con altri ospiti nazionali alcuni anche scrittori che hanno scritto e messo in scena la tematica della diretta. Dalla Città di Cassino, divenuta messaggera di Pace nel mondo, cerchiamo di non far dimenticare eventi e spaccati di storia per non dimenticare e ci accorgiamo che l’idea dell’Associazione Cassino Città per la Pace piace e trova consensi. Nonostante non veniamo invitati alle iniziative istituzionali che si svolgono a Cassino, non ci demoralizziamo e le iniziative ce le organizziamo da soli invitando chi vogliamo. Abbiamo in cantiere diverse altre iniziative e siamo orgogliosi di poter collaborare con i rappresentanti delle altre Associazioni culturali di Cassino come l’amico Roberto Molle e Gaetano De Angelis Curtis, patrimoni culturali da salvaguardare nella nostra Città, insieme a docenti di Storia delle scuole di Cassino”.

L’Associazione Cassino Città per la Pace si prefigge così impegno nella divulgazione dei temi della memoria e del recupero emozionale a cuore dei cittadini di Cassino e dell’intero territorio circostante e nazionale, teatro di guerra e sofferenze durante il periodo bellico.

