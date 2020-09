Giuseppe Conte, il premier demolito in un video: "Trova le differenze con Wanna Marchi"

29 settembre 2020 a

"Giuseppe Conte contro Wanna Marchi, trova le differenze". In rete spunta il video parodia che prende in giro il presidente del Consiglio nel corso dei suoi videomessaggi agli italiani. E tra il capo del governo e la famigerata conduttrice di televendite gli utenti sembrano riscontrare somiglianze soprattutto nelle modalità comunicative: "Creeremo un meccanismo in cui ci sarà solo da guadagnare con tantissimi incentivi" dice il premier. "Adesso provo - e ci riesco - ad averne sempre dei soldi, cioè io voglio dei soldi" esclama la Marchi. "Ci sono 50 milioni di euro all'anno per una lotteria con estrazioni periodiche" racconta Conte. "Ottanta milioni li vincete il mercoledì, altri 80 li vincerete il sabato" annuncia la presentatrice. "Chi è più credibile secondo voi?" scrive sul suo profilo Facebook il deputato della Lega Alessandro Morelli pubblicando il post la clip e scatenando l'ironia degli utenti.

PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI

