29 settembre 2020 a

a

a

Partita e festa. Francesco Totti ha compiuto 44 anni giocando a calcio circondato dagli ex compagni di squadra del Pupone. La reunion è andata in scena alla Totti Soccer School in occasione dell'appuntamento del campionato di calcio a otto. Presenti De Rossi, Aldair, Nela, Cassetti, Rizzitelli, poi Amendola e Giallini. Dopo la partita Totti ha organizzato la festa nel ristorante del suo centro sportivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.