Diletta Leotta su Instagram in versione sirenetta: lo spettacolo sott'acqua scioglie i fan

Giada Oricchio 10 agosto 2020 a

a

a

Diletta Leotta come una sirena. La conduttrice di Dazn sta trascorrendo le vacanze al mare in compagnia delle amiche più strette e lontano dall'ex fidanzato King Toretto, al secolo Daniele Scardina, prossimo concorrente di "Ballando con le Stelle".

La bella Diletta, 28 anni, ha pubblicato su Instagram una fotografia molto particolare: sembra una sirenetta che risale gli abissi per emergere dal mare e incontrare il suo principe Eric. E i follower si sbizzarriscono con commenti volgarotti: "Allora esiste il pesce megalopoppe", "Vorrei essere il tuo pesciolino", "Non riesci a stare a galla con quei due salvagenti?", "E tutti i pesci vennero a galla per vedere la Diletta che balla", "Come mai non galleggi con quelle due boe?".