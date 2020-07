Ecco la data delle nozze. Quando si sposa Elettra Lamborghini

Giada Oricchio 20 luglio 2020 a





Elettra Lamborghini si sposa il 6 settembre con il musicista e dj Afrojack, 32 anni. La cantante ed ereditiera avrebbe preferito mantenere il segreto ma Dagospia ha svelato la data. Le nozze si celebreranno in Italia e saranno curate dal wedding planner Enzo Miccio, noto per la spietata partecipazione a "Pechino Express". La Lamborghini ha sempre dichiarato la sua bisessualità, ma si è innamorata profondamente solo di Afrojack, colosso olandese alto 2,08 metri.

Sempre Dagospia riferisce che Verissimo avrebbe l'esclusiva del matrimonio. Si legge sul sito: "L'ereditiera, dopo Sanremo 2020 e il nuovo singolo estivo, si prepara al grande evento. A mettere gli occhi sulle nozze della cantante è Silvia Toffanin, che avrebbe già chiuso l'accordo per l'esclusiva di Verissimo. Non solo, potrebbe esserci in seguito uno speciale sul matrimonio in onda su Real Time".