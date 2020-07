Chiara Ferragni incinta? La frase della madre non lascia dubbi

Francesco Fredella 02 luglio 2020 a

Solo qualche giorno fa, la madre di Chiara Ferragni aveva fatto una gaffe dicendo al piccolo Leone che sarebbe arrivata una sorellina. Caos sui social. Tutto, ripreso da uno smartphone, finisce in Rete. Ma Fedez subito cancella il video. Adesso la Rete si domanda cosa possa esserci di vero: Chiara è in dolce attesa? Nessuna risposta ufficiale. Intanto, l’indiscrezione già diventa virale soprattutto perché quella frase della signora Marina (madre di Chiara) non lascia spazio a dubbi. “Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te", dice rivolgendosi a Leone. Una femmina sarebbe in arrivo. E la famiglia Ferragnez potrebbe allargarsi. Chiara, Fedez e Leone si godono qualche giorno di relax sul lago.