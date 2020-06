Che guaio per la Bellanova: "Devo fermarmi qualche giorno". Ecco cosa svela sui social

08 giugno 2020 a

Piccolo guaio fisico per la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, costretta a fermarsi qualche giorno e a disertare il dicastero. A comunicarlo è lei stessa dai propri profili social.

"Purtroppo, a causa di un problema di salute, sono costretta a fermarmi per qualche giorno. Niente di grave, si tratta di un fastidiosissimo calcolo alla colecisti: quanti di voi purtroppo hanno provato l’orrendo fastidio di questo minuscolo granello... ma è sempre bene seguire le indicazioni dei medici e quindi fermarsi. Anche perché se non ci si ferma in accordo con il corpo, sappiamo bene che è lui ad obbligarti a farlo.

Spero di tornare quanto prima al lavoro al Ministero. C'è tanto da fare e, come sapete, non sono capace di star ferma a letto. A presto".

Niente di grave per la Bellanova, quindi, solo un calcolo. E i detrattori potrebbero pensare che, con lei a casa, forse il ministero dell'Agricoltura potrebbe funzionare meglio...