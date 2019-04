Felipe Massa: "Un sogno vincere a Roma"

Cresce l’attesa per la seconda edizione della Formula E all’Eur in programma sabato 13 aprile. Gara che vedrà l’esordio nella Capitale dell’ex ferrarista Felipe Massa, un pilota che ha sempre avuto moltissimi fan tra gli appassionati italiani di automobilismo. Il brasiliano dopo la sua pluriennale esperienza in Formula Uno è approdato nel nuovo circus «elettrico» ma sta faticando a trovare risultati: cosa che conferma l’alto livello di competitività delle monoposto e degli altri piloti in gara.

L’obiettivo quindi qui a Roma è chiaro per il pilota brasiliano da sempre innamorato della Capitale. «Mi fa molto piacere essere a Roma per la gara di Formula E - ci ha detto Massa - e spero di vincere una delle gare quest'anno. Siamo vicini al podio, alla vittoria, speriamo che la prima vittoria del nostro team sia proprio quella di Roma. Sarà emozionante provare la macchina sul circuito cittadino dell’EUR, che è da molti riconosciuto come uno dei più belli dell’intero Campionato».

Un campionato tiratissimo, dove la bagarre è assicurata e che ha visto trionfare sei piloti diversi nelle prim sei gare. Massa lo sa ed è per questo che spera di essere il settimo vincitore proprio qui a Roma. «Il nostro è un campionato estremamente competitivo, c'è pochissima differenza tra il primo arrivato e l'ultimo e nelle prime quattro stagioni, sono stati quattro i piloti che hanno vinto il Campionato. Insomma l'imprevedibilità è rimasta l'elemento fondante di ogni E-Prix».

E ora le monoposto vanno forte davvero anche in considerazione del fatto che si tratta soprattutto di circuiti cittadini non privi di fascino come quello della Capitale appunto. «Vero - continua il brasiliano - si corre sulle strade delle città più iconiche del pianeta e una macchina che arriva a 250 km/h nelle piste cittadine, diventa moto interessante vista l'accelerazione elettrica che è davvero molto forte. Sulla pista di Roma hanno fatto davvero un bel lavoro, c'è anche un salto. Il rumore? Sembra quello di un aereo, ma il mondo sta cambiando e ormai tutto sta diventando elettrico: anche gli scooter. Mi fa piacere fare parte di questo cambiamento, tante cose saranno diverse rispetto a come le viviamo oggi. Con il suo taglio innovativo la Formula E è il futuro e può diventare il Campionato più importante del mondo».