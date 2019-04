La Formula E torna all'Eur: previsti 35mila spettatori

Il prossimo 13 aprile torna a Roma, dopo un anno esatto, il Campionato ABB FIA Formula E. La seconda edizione dell’E-Prix di Roma è stata presentata oggi dalla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi e dal Presidente e Fondatore di Formula E Alejandro Agag presso i Musei Capitolini.

Tra dieci giorni i bolidi “sostenibili” sfrecceranno così sul circuito cittadino dell’Eur davanti a circa 35.000 spettatori, in quella che sarà una delle tredici gare previste dalla quinta stagione del campionato, partito il 15 dicembre scorso ad Ad Diriyah. Un campionato che, dopo aver attraversato 12 città e tutti e cinque i continenti, si concluderà il prossimo 13 e 14 luglio a New York. Per la tappa romana, si arricchisce in questa edizione il numero di partner al fianco di Formula E: Geox, già ‘Title Sponsor’ del Team GEOX Dragon Racing, diventa naming partner del 2019 GEOX Rome E-Prix, aggiungendo valore e sostanza ad una collaborazione fondata sui valori della sostenibilità, dell’innovazione e della tecnologia. A fianco della casa di moda italiana, in veste di partner, ci sarà anche Huawei: il colosso cinese della tecnologia in occasione della gara installerà alcune telecamere di ultima generazione, che resteranno a disposizione del Comune di Roma anche in futuro per migliorare la pubblica sicurezza.

"Quest’anno rinnoviamo lo spettacolo della Formula E con grande entusiasmo. Un evento sportivo che la nostra città è orgogliosa di ospitare, intrattenimento puro all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica. Questa seconda edizione è accompagnata da numerose iniziative, tutte occasioni per sensibilizzare i cittadini sulla mobilità elettrica. Siamo convinti infatti che eventi come quello del 13 aprile siano una grande opportunità per promuovere la mobilità del futuro, a emissioni zero, dal circuito dell’Eur a tutte le strade della Capitale. Ricordo inoltre che dal 12 aprile l'area dell'evento sarà accessibile gratuitamente a tutti per assistere alle numerose attrazioni previste negli spazi dell'E-Village”, ha dichiarato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Sono molto orgoglioso di essere qui oggi e poter annunciare i dettagli del ritorno a Roma della Formula E, che ormai è parte del tessuto culturale e sportivo di questa città” – ha affermato Alejandro Agag, Presidente e Fondatore di Formula E – “In un anno abbiamo compiuto importanti passi avanti in termini di innovazione tecnologica e qualità dei contenuti per il pubblico, con l’obiettivo di regalare agli spettatori una giornata di puro divertimento, velocità e sport. Oltre ai grandi marchi dei nostri partner globali sono anche orgoglioso di annunciare due nomi prestigiosi in GEOX e Huawei come partner locali, dimostrazione della continua crescita della Formula E come piattaforma commerciale per gli sponsor”.

La quinta stagione del Campionato ABB FIA Formula E ha visto il debutto della rivoluzionaria vettura di seconda generazione e l’arrivo di un campione del calibro di Felipe Massa. La nuova monoposto Gen2, in particolare, vanta un sensibile aumento delle prestazioni che consente a team e piloti di completare l’intera durata di gara senza effettuare il pit-stop per il cambio vettura: una testimonianza dei progressi in corso nella tecnologia delle batterie e dei veicoli elettrici nell'arco di soli quattro anni.

Il ritorno a Roma, in particolare, sarà ricco di grandi novità. Quest’anno, le iniziative per la città eterna inizieranno già a partire da lunedì 8 aprile, con una due giorni di festa in Viale Europa dedicata in particolare ai residenti del quartiere Eur, scenario unico e suggestivo all'interno del quale le monoposto si daranno battaglia. Inoltre, venerdì 12 a partire dalle ore 12.00, l’area interessata dalla Formula E sarà accessibile gratuitamente per permettere a tutti i cittadini di usufruire dei diversi servizi previsti e vivere da vicino le emozioni dei preparativi, partecipando a diverse attività di intrattenimento, tra cui la sessione di collaudo in pista delle Gen2, le prove libere del nuovo campionato Jaguar IPace eTrophy, tre gare di discipline paralimpiche e un grande concerto gratuito che chiuderà l'evento. Altra novità di quest’anno sarà la E-Parade: chiunque si presenterà con un mezzo eco-sostenibile (sia esso a due, tre o quattro ruote) avrà la possibilità di provare il brivido di guidare sul circuito di gara.

Formula E non dimentica quest’anno la creazione di valore per il territorio. È parte essenziale del suo DNA infatti lasciare una traccia positiva in ognuna delle città protagonista delle corse, attraverso iniziative dedicate alla sensibilizzazione delle comunità sui temi fondamentali della sostenibilità e la cura degli spazi pubblici. A questo scopo sono state pensate due ulteriori iniziative di “legacy” alla città di Roma: la prima, con ricaduta diretta sul quartiere EUR, prevede la potatura e messa in sicurezza delle alberature che insistono sui tratti commerciali di viale Europa; la seconda eredità per la città prevede invece la donazione a titolo gratuito di 15 decespugliatori da dare in dotazione al Ministero di Grazia e Giustizia, all'interno del programma di reinserimento sociale dei detenuti. Le macchine saranno utilizzate per la cura ordinaria e straordinaria del verde pubblico.

Insomma, la Formula E è molto più di una gara: è una piattaforma competitiva in cui vengono sviluppate e testate nuove tecnologie che contribuiscono al perfezionamento dei veicoli elettrici, accelerando la transizione verso la mobilità sostenibile su scala globale e portando nel futuro la mobilità e la vivibilità delle nostre città.