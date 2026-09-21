Elezioni in Russia, trionfo per Putin: il suo partito conquista 355 seggi

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Andrea Riccardi 21 settembre 2026 a

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Russia Unita ha conquistato un numero record di seggi alla Duma di Stato nelle elezioni parlamentari concluse ieri. È quanto emerge dai dati della Commissione elettorale centrale esaminati da Ria Novosti. Si prevede che Russia Unita conquisterà 355 dei 450 seggi. Nella precedente Duma di Stato, il partito era rappresentato da 310 deputati. Si tratta di una maggioranza costituzionale che permette al partito putiniano di passare leggi e riforme senza bisogno di alleati.

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Un altro record toccato nelle ultime elezioni è quello dell'affluenza. Secondo la presidente della Commissione elettorale centrale, Ella Pamfilova, il dato è stato del 59,32%. "È la più alta affluenza mai registrata per un'elezione di questo livello", ha sottolineato la funzionaria. Dopo lo scrutinio del 95,18% dei voti, Russia Unita ha ottenuto il 57,83% dei voti di lista, il Partito Comunista il 13,81%, il Partito Liberal Democratico di Russia (Ldpr) l'8,98% e Nuova Gente il 7,96%. Russia Giusta ha attualmente il 4,96%. Pamfilova ha affermato che il partito "ha buone possibilità" di superare la soglia di sbarramento del 5%.

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Nei collegi uninominali, i rappresentanti di Russia Unita hanno vinto in 208 dei 225 collegi. I candidati del Partito Comunista si sono classificati al primo posto in cinque collegi, Russia Giusta in quattro, candidati indipendenti in altri quattro, il Partito Liberal Democratico in due e Rodina in uno. Pertanto, secondo i dati preliminari, Russia Unita avrà 355 seggi nella Duma di Stato, ben oltre i 301 che servono per avere una maggioranza costituzionale; i comunisti ne controlleranno 40, i liberal democratici 25, Nuova Gente ne avrà 20 e Russia Giusta quattro. Per Russia Unita si tratta del risultato migliore di sempre: il precedente record del partito era quello delle elezioni del 2016, quando alla Duma entrarono 343 deputati.