Nato-Russia, dagli 007 Baltici stop al panico dei Paesi occidentali: “Nessun attacco imminente”

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Alberto Russo 21 settembre 2026 a

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L'allarme su un attacco russo alla Nato ormai prossimo, lanciato da alcune fonti di intelligence europea, non sembra inquietare i sonni dei Paesi baltici. Dopo che per anni hanno criticato l'Europa per il suo atteggiamento accomodante verso la Russia, i politici della regione si trovano ora nella singolare posizione di dover invitare alcuni leader occidentali a moderare i toni nelle dichiarazioni pubbliche, temendo che parlare di un'invasione imminente possa nuocere alle loro società ed economie.

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Sabato il segretario generale del ministero degli Esteri estone, Jonatan Vseviov, ha criticato il "panico diffuso sui social" negli ultimi giorni riguardo a un possibile attacco. "Se ci fossero motivi per temere un attacco, state certi che lo comunicheremmo chiaramente. Fino ad allora: mantenete la calma, andate avanti e sostenete l'Ucraina", ha scritto su X.

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Normunds Mezviets, direttore generale del VDD, il servizio di sicurezza statale della Lettonia ha osservato con il Guardian che, tutto sommato, è positivo che l'Europa occidentale abbia preso coscienza della minaccia rappresentata dalla Russia. "Prima del 2022 avvertivamo costantemente i nostri partner dell'Europa occidentale del pericolo russo, ma il più delle volte le nostre voci restavano inascoltate. Nel 2022 l'approccio dei partner è cambiato: hanno riconosciuto che i baltici e i polacchi avevano ragione", ha detto. Né Mezviets né Michal Koudelka, capo del servizio di sicurezza ceco Bis che ha lanciato l'allarme, hanno specificato quali informazioni di intelligence siano state acquisite sui presunti piani russi per i mesi a venire, né hanno commentato se la visita a sorpresa a Mosca del mese scorso da parte del direttore della CIA, John Ratcliffe - che ha fatto tappa anche a Riga - avesse in parte lo scopo di avvertire il Cremlino dei rischi legati a un attacco alla Nato. Dopo quella visita, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha liquidato come infondate le voci su un attacco russo all'Alleanza.