Kiev lancia l'attacco da 1.100 droni: Mosca presa di mira

20 settembre 2026 a

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L'Ucraina ha lanciato un massiccio attacco con droni e missili sulla Russia, prendendo di mira anche la capitale Mosca. Sono oltre 1.100 i droni che la Russia ha riferito di avere abbattuto a livello nazionale. Di questi, 450 sono stati distrutti mentre si dirigevano verso la capitale, ha dichiarato il sindaco Sergey Sobyanin, che lo ha definito "l'attacco più grande di sempre" contro Mosca. Sobyanin ha accusato Kiev di avere compiuto un tentativo di ostacolare le elezioni, visto che era in corso la terza e ultima giornata di elezioni parlamentari russe, ma ha aggiunto che "il nemico ha fallito". In risposta agli attacchi, il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che le sue forze "continueranno e intensificheranno gli attacchi con armi di precisione contro obiettivi militari a Kiev".

I raid ucraini hanno provocato 2 morti e hanno colpito e danneggiato una raffineria di petrolio, la Moscow Oil Refinery, oltre a lasciare a terra numerosi aerei. Gli scali moscoviti hanno fatto sapere che oltre 30 voli non hanno potuto atterrare negli aeroporti della capitale russa e sono stati dirottati verso altre città. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato il massiccio attacco, aggiungendo che oltre ai droni sono stati usati anche missili da crociera Flamingo e missili balistici Pelican di produzione ucraina. "Sono stati colpiti uno dei principali impianti petroliferi russi e una struttura logistica dell'aggressore. Si tratta di miliardi di dollari che alimentano la macchina da guerra", ha scritto Zelensky su X, aggiungendo che "fra i sistemi utilizzati figurano FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen e Pelican". "La mia mattinata è iniziata con i complimenti di molti colleghi stranieri per il 'burning day' di Mosca. Questa scena non è certo il risultato che Putin si aspettava quando ha iniziato la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina", ha affermato dal canto suo il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha. Zelensky ha denunciato intensi attacchi russi in territorio ucraino. "Ogni giorno e ogni notte ci difendiamo dagli attacchi russi", ha denunciato, riferendo che "solo questa settimana, la Russia ha lanciato contro di noi oltre 2.000 droni d'attacco, la maggior parte dei quali a reazione, oltre a 1.700 bombe aeree e 19 missili di vario tipo". Da sabato sono 5 i morti in Ucraina per raid russi: sabato nella regione di Kherson, i russi hanno colpito un monastero con un drone uccidendo un prete e ferendo altre 4 persone; inoltre a Kiev un attacco russo ha causato la morte di una madre con i 2 figli e un altro bambino. Il massiccio attacco ucraino è giunto nel terzo e ultimo giorno di elezioni parlamentari in Russia. Si tratta delle prime elezioni di questo tipo in tempo di guerra nel Paese, un voto praticamente privo di opposizione alle politiche del presidente russo Vladimir Putin e destinato quasi certamente a consolidare il dominio del Cremlino. La Russia stava inoltre tenendo elezioni nelle quattro regioni ucraine che Mosca ha annesso illegalmente dopo l'inizio della guerra, ma che non controlla ancora pienamente, nonché in Crimea, la penisola del Mar Nero annessa illegalmente dalla Russia nel 2014, azione denunciata da Kiev come illegale.

Dall'invasione russa, avvenuta a febbraio del 2022, l'Ucraina è diventata leader mondiale nella tecnologia dei droni militari, impiegando droni a lungo raggio di produzione nazionale insieme a missili per sferrare attacchi in profondità nel territorio russo. Kiev punta a far sentire all'opinione pubblica russa le conseguenze della guerra e a spingere Putin a negoziare un accordo di pace. Putin finora non ha mostrato alcun segno di voler fermare l'invasione. "L'Ucraina cerca e trova costantemente modi per difendersi e rispondere" agli attacchi russi, "è importante che anche i nostri partner cerchino e trovino modi per far sentire alla Russia il peso della sua guerra. Questo è il momento giusto per adottare nuove misure sanzionatorie contro l'aggressore e imporre la pace con la forza", ha chiesto Zelensky. "Gli Stati Uniti hanno i mezzi per farlo, l'Europa li ha, così come ogni paese del G7. Contiamo su nuove e forti misure", ha concluso.