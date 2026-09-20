Ucraina, Zelensky: "Ho parlato con Trump, ci vedremo a New York"

20 settembre 2026 a

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Volodymyr Zelensky vedrà Donald Trump a New York, un incontro - ha scritto su X il presidente ucraino - che "potrebbe cambiare molte cose". "Una conversazione importante - ha aggiunto riferendo del colloquio - e abbiamo affrontato molti argomenti. Abbiamo concordato di incontrarci a New York, e questo incontro potrebbe cambiare molte cose. C'è slancio diplomatico".

Russia, Kiev lancia l'attacco da 1.100 droni: Mosca presa di mira

"Ho ringraziato il Presidente per la visita di Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev. Abbiamo esaminato a fondo i dettagli chiave e hanno potuto constatare di persona la situazione in Ucraina. Il percorso di pace è la nostra priorità assoluta. Ci sono idee per passi verso la de-escalation e per affrontare le questioni fondamentali di sicurezza: sicurezza energetica, sicurezza alimentare e tutela della vita umana. Stiamo lavorando insieme al team americano e siamo pronti a compiere passi concreti".