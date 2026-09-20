Germania, Afd vola in Meclemburgo, Link primo partito a Berlino. Merz: "Un disastro"

20 settembre 2026 a

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Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) ha registrato un forte incremento di consensi nelle due elezioni regionali tenutesi a Berlino e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, secondo gli exit poll delle emittenti pubbliche Ard e Zdf. Il partito - la cui ascesa mette sotto pressione il governo del conservatore Friedrich Merz - dovrebbe vincere le elezioni nel Lander nord-orientale con una percentuale compresa tra il 37% e il 38% dei voti e ottenere il 16% dei consensi nella capitale.

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Alle elezioni statali di Berlino, il partito Die Linke (Sinistra) si appresta a diventare il partito piu' forte per la prima volta nella sua storia. E' quanto emerge dalle prime proiezioni dopo la chiusura dei seggi alle 18. Secondo l'istituto di ricerca Forschungsgruppe Wahlen (Zdf), Die Linke dovrebbe ottenere il 26% dei voti (+13,8 punti percentuali), davanti alla Cdu con il 20% (-8,2 punti percentuali). I Verdi al terzo posto con il 15,5% (-2,9 punti percentuali), appena davanti all'Afd con il 13,5% (+4,4 punti percentuali). L'Spd crolla al minimo storico del 12%, con un calo di 6,4 punti percentuali.

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Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito un "disastro" la pesante sconfitta subita dal suo partito, la Cdu, nelle elezioni nel Lander di Meclemburgo-Pomerania Anteriore, ma ha promesso di portare avanti il programma di riforme. "Le riforme devono essere attuate", ha dichiarato dopo che il suo partito di centro-destra e' crollato intorno al 5% nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, secondo gli exit poll. "Mi assumo questa responsabilita' perche' voglio far progredire il nostro Paese", ha aggiunto.