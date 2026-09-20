Trump sull'Iran: presto accadranno cose molto importanti

20 settembre 2026 a

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Donald rilancia. E il fronte in Medio Oriente resta da monitorare con estrema attenzione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere in una "fase decisionale" e che nel prossimo futuro accadranno "cose molto importanti" riguardo alla guerra con l'Iran.

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Che siano abituali frasi a effetto o meno, sarà più chiaro da qui a pochi giorni, di certo la posizione determinata della Casa Bianca non arretra in merito al conflitto. "Le opzioni sono: spazzare via l'Iran, lasciarlo marcire economicamente oppure raggiungere un accordo", ha spiegato a Fox News. "Farebbero meglio a comportarsi bene", ha aggiunto il tycoon.

Il presidente, inoltre, ha annunciato che gli Houthi, ribelli filo-iraniani dello Yemen che hanno lanciato attacchi contro l'Arabia Saudita, hanno accettato di non prendere di mira interessi degli Stati Uniti. "Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono in costante contatto con gli Houthi e che questi hanno accettato di non combattere contro gli Stati Uniti", ha riferito in diretta il giornalista Trey Yingst.