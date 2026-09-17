Ue, il Canada "membro associato" irrita Trump: "Ci saranno conseguenze"

17 settembre 2026 a

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Durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione, la presidente della Commissione europea Ursul von der Leyen ha annunciato ieri l'intenzione di voler lavorare affinché il Canada possa divenire il "primo membro associato" dell'Ue. Poi, rivolgendosi al premier di Montreal Mark Carney, che era ospite in seduta, ha annunciato l'evoluzione dell'accordo bilaterale Ceta in una più ampia "Alleanza per il Futuro" volta a creare "uno spazio di prosperità comune e sicurezza economica".

Una mossa strategica, forse con l'obiettivo di sottrarsi alla pressione degli Stati Uniti. Per questo il presidente Donald Trump ha alzato il tiro, sostenendo che l'eventuale approvazione a "membro associato" del Canada potrebbe essere considerata un atto ostile. "Imporrò dazi molto severi o interromperò gli scambi commerciali con l'Europa su molti prodotti", ha dichiarato ai giornalisti in North Carolina, dove mercoledì sera ha partecipato a un comizio per il candidato repubblicano al Senato Michael Whatley.