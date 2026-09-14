La rivelazione di Trump: "La Cina ci spia? Lo facciamo anche noi"

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14 settembre 2026 a

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"Penso che Xi si sia comportato abbastanza bene e anche noi ci comportiamo abbastanza bene. Quando dicono che la Cina ci spia, io rispondo: 'Avete ragione, e anche noi li spiamo'". Cosi il presidente Usa Donald Trump parlando coi giornalisti sul volo di ritorno dall'Irlanda. Il capo della Casa Bianca ha affrontato anche i diffusi timori nei confronti dell'utilizzo futuro dell'intelligenza artificiale. "Per quanto riguarda l'IA, i lati positivi supereranno di gran lunga quelli negativi. Chiunque vinca la corsa all'IA vince tutto, e noi siamo in netto vantaggio. Io la uso. Si può usare l'IA per un sacco di cose", ha aggiunto.

Infine il tycoon ha preso posizione anche sul fronte Ucraina. "Il problema che ho con Ucraina e Russia e che gran parte del gasolio proviene dalla Russia, e gli impianti russi vengono colpiti dall'Ucraina. C'e stato un forte aumento dei prezzi. Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire gli impianti di gasolio e le raffinerie. Il prezzo del gasolio sta aumentando a causa delle difficoltà nel farlo uscire dalla Russia, e questa è una situazione che danneggia il mondo".