Putin al telefono con Trump: "Dialogo costruttivo". Il punto del colloquio

08 settembre 2026 a

a

a

Il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Donald Trump hanno tenuto oggi una conversazione telefonica, secondo quanto riferito dal collaboratore dello zar Yuri Ushakov. Nel dialogo "costruttivo" durato un'ora, lo Zar ha fatto sapere al tycoon cosa "potrebbe fare la parte americana per mettere fine alle ostilità in Ucraina il prima possibile". Lo ha riferito il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, a quanto riporta la Tass.

Inoltre, dal colloquio è emerso che Mosca "non intende aggredire l'Europa" e non ha un "piano aggressivo". Una "speculazione", secondo il Cremlino, per incentivare il sostegno a Kiev. I due si sono scambiati opinioni sul viaggio a Mosca e Kiev dei rappresentanti della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner.