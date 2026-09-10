Omicidio Charlie Kirk, un anno dopo: rinviato a giudizio il 23enne Robinson. Cosa rischia

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Andrea Riccardi 10 settembre 2026 a

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Un anno fa moriva Charlie Kirk. L'anniversario viene celebrato a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'uomo accusato dell'omicidio dell'attivista conservatore statunitense. Martedì, infatti, un giudice statunitense ha valutato che l'accusa disponesse di prove sufficienti per procedere contro il ventitreenne Tyler James Robinson. L'imputato rischia la pena di morte nello Stato dello Utah per aver presumibilmente colpito al collo Kirk durante una manifestazione in un campus universitario. "Per i motivi sopra esposti e sulla base degli atti e delle memorie presentate dalle parti, si ordina che l'imputato, Tyler James Robinson, venga rinviato a giudizio", ha dichiarato il giudice Tony Graf in tribunale.

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La decisione fa seguito a un'udienza preliminare durante la quale entrambe le parti hanno presentato le proprie argomentazioni in merito all'opportunità di procedere con il processo. L'accusa ha presentato chat e messaggi di testo di Robinson relativi a videogiochi, che dimostrerebbero che l'imputato ha ucciso Kirk perché "stufo" dell'"odio" politico propagato dall'influencer. La difesa, dal canto suo, si è concentrata principalmente sul mettere in dubbio la validità delle prove del Dna che collegano l'imputato all'arma del delitto. A seguito della decisione del giudice di martedì, Robinson si è dichiarato non colpevole delle accuse a suo carico, secondo quanto riportato dai media statunitensi.

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L'evento in cui Kirk è stato ucciso, all'eta' di 31 anni, era stato pianificato dalla sua organizzazione giovanile di destra, Turning Point, che aveva fatto campagna per il presidente Donald Trump nel 2024. Il gruppo è ora guidato da sua moglie, Erika Kirk. "La decisione di oggi, che arriva quasi un anno da quando Charlie ci è stato portato via, segna un passo importante nella ricerca di giustizia per lui da parte della nostra famiglia", ha dichiarato Erika Kirk in un comunicato pubblicato sui social. L'omicidio di Kirk ha allarmato gli americani e ha scosso il mondo politico. Kirk era diventato un leader popolare in un movimento nazionalista cristiano che predica i valori tradizionali pur esprimendo intolleranza verso la diversità e le comunità Lgbtq.