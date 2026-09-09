Onu, l'Agenzia atomica deferisce l'Iran al Consiglio di Sicurezza: prima volta in 20 anni

09 settembre 2026 a

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Per la prima volta in venti anni, il Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha deferito l'Iran al Consiglio di sicurezza dell'Onu a causa della mancata collaborazione a un'indagine di lunga data sulle tracce di uranio rilevate dagli ispettori in diversi siti non dichiarati nel Paese. La risoluzione - presentata da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania - su un totale di 35 stati è passata con 23 voti a favore, 8 astenuti e 4 contrari (fra cui Russia e Cina).

Questa decisione era in cantiere già da giugno 2025, quando l'Aiea aveva denunciato che l'Iran non stesse rispettando le regole e non aiutasse a chiarire l'origine dell'uranio trovato in alcuni posti non autorizzati. I Paesi occidentali temono che queste tracce dimostrino l'esistenza di un vecchio piano segreto per costruire l'atomica, mentre Teheran ribatte dicendo che il suo programma sia utile solo a scopi pacifici. Il deferimento trasferisce ora la responsabilità al Cds in grado di adottare ulteriori misure, tra cui sanzioni o il congelamento di beni: scenario improbabile, causa diritto di veto di Mosca e Pechino.