L'aereo di Zelensky "sfiorato" da un drone al decollo in Moldavia

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Luigi Frasca 09 settembre 2026 a

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha iniziato in modo turbolento il viaggio verso Oslo, dove oggi ha partecipato ai funerali di re Harald e ha incontrato il governo norvegese. "Il suo aereo è stato quasi colpito da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia. Questa è la realtà in cui si trova", ha detto il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store alla tv pubblica Nrk. Zelensky è arrivato a Oslo dalla Moldavia martedì sera. Questa mattina è stato ricevuto presso l'ufficio del premier. "Gli ho chiesto come fosse andata la notte e mi ha detto che non era stata una buona notte, perché era rimasto al telefono a ricevere notizie sui luoghi in cui erano caduti i missili", ha raccontato Store, "è una situazione drammatica".

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Una fonte della presidenza ucraina ha fornito un resoconto più dettagliato, dichiarando all'AFP: "Si è trattato di un allarme in Moldavia quando un (drone) russo è entrato nello spazio aereo moldavo e romeno". La fonte ha descritto come "esagerata" l'affermazione secondo cui Zelensky fosse a rischio. Il leader ucraino è arrivato a Oslo ieri sera, dove ha avuto colloqui con Store, il ministro delle Finanze Jens Stoltenberg e il ministro degli Esteri Espen Barth Eide sugli aiuti militari norvegesi, compreso il sostegno alla difesa aerea, e sull'assistenza civile. Oggi si è unito a una schiera di altri dignitari stranieri al funerale del Re Harald, morto il 28 agosto all'età di 89 anni. Zelensky ha poi lasciato la Norvegia, si è diretto in Canada e ha parlato con i leader locali, ha detto Store a NRK.