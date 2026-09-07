Spagna, guai per Sanchez dal sondaggio: PP e Vox superano la maggioranza assoluta

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Alberto Russo 07 settembre 2026 a

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Se in Spagna si tenessero le elezioni oggi, il Partito popolare e Vox incasserebbero il 50,2% dei voti, contro il 33,3% del Psoe di Pedro Sanchez con la piattaforma progressista Sumar. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da 40dB per Cadena Ser ed El País tra il 31 agosto e il 2 settembre, un mese dopo la crisi a Ceuta. È la prima volta che le destre in Spagna risultano superare la soglia della maggioranza assoluta.

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Secondo la rilevazione il Pp otterrebbe il 32,4% dei voti, quattro decimi in più rispetto all'ultimo sondaggio. I voti recuperati dal Pp corrispondono a quelli persi dal Psoe che rimarrebbe al secondo posto con il 27,6% dei voti. Il partito che cresce di più è ancora una volta Vox che guadagna 0,6 punti attestandosi al 17,8%. Si conferma invece il calo delle forze alla sinistra del Psoe, con Sumar al 5,7% e Podemos al 2,8%.

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Nel frattempo il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha affermato che la Spagna dovrebbe proporre formalmente ai propri alleati "l'inclusione inequivocabile di Ceuta e Melilla" nel territorio protetto dalla Nato. Vivas, intervenendo al Nueva Economía Fórum a Madrid, ha affermato che il Paese iberico dispone di una via giuridica prevista dal Trattato di Washington per richiedere la modifica del suo articolo 6, riferisce El Paìs. "Ceuta è Spagna", ha detto, rimarcando poi che l'Alleanza atlantica dovrebbe proteggere entrambe le città autonome in caso di aggressione. Il presidente di Ceuta ha ribadito che il Marocco è all'origine della crisi migratoria scoppiata a fine luglio. Vivas, che domani si recherà a Bruxelles per discutere con i responsabili delle istituzioni europee della situazione della città autonoma, ha affermato che Ceuta non riesce più a resistere e ha sostenuto che "l'unica alternativa" è rimpatriare in Marocco tutti coloro che sono entrati il 30 e il 31 luglio.