Usa, l'ultima idea di Trump: propone di ribattezzare il New Mexico in “New America”

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 07 settembre 2026 a

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"In molti hanno suggerito di cambiare il nome del New Mexico - uno degli stati in cui si sono verificati i più gravi brogli elettorali di sempre - in New America. Sarebbe molto più prestigioso e bello per gli abitanti di quello Stato potenzialmente incredibile. Mi piace un sacco!". Lo scrive su Truth il Presidente Usa Donald Trump.

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Trump ha pubblicato un'immagine della sagoma dello stato con il nuovo nome, pochi giorni dopo aver firmato un ordine esecutivo per ribattezzare il lago Ontario situato a cavallo tra il confine statunitense e quello canadese in "Lake America". L'immagine, pubblicata sulla sua piattaforma Truth e condivisa dalla Casa Bianca su X, mostra il profilo dello stato con la parola "Mexico" barrata in rosso e sostituita da "America". La foto modificata non contiene altri messaggi o elementi grafici.

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Secondo la Cnn, sebbene Trump abbia l'autorità di rinominare elementi geografici all'interno del Sistema di informazione sui nomi geografici, non possiede il potere costituzionale di cambiare legalmente il nome degli Stati, poiché tale procedura dovrebbe avvenire all'interno dello stato stesso. Trump ha già utilizzato un ordine esecutivo per rinominare il Golfo del Messico in "Golfo d'America" nel giorno di ritorno in carica. Di recente ha anche suggerito di rinominare lo Stretto di Hormuz in "Stretto di Trump".